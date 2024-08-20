Операционная компания COP29 представляет программу "Daily Show"

Азербайджанская операционная компания COP29 представляет ежедневную телевизионную программу, которая будет транслироваться по всему миру во время предстоящей в Баку климатической конференции COP29. Цель программы - обеспечить глобальную аудиторию обзором ежедневных событий COP, что позволит сделать информацию о конференции более доступной и повысить амбиции и активность в борьбе с изменением климата.

Как передает Day.Az, по данным Trend, трансляция программы будет вестись из студии на Бакинском стадионе в течение всей COP29. Программа будет доступна через телевизионные компании, онлайн-видеоплатформы и официальные каналы COP29. В передачу войдут интервью, экспертный анализ и другая важная информация о конференции.

Программа будет направлена на то, чтобы сложные технические вопросы были представлены в доступной форме для глобальной аудитории, позволяя зрителям получить последние новости о деятельности COP, участвующих в конференции официальных лицах, решениях и актуальных климатических вопросах, а также других темах повестки дня. Передача предложит зрителям уникальный взгляд на конференцию COP.

Назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев отметил: "Чем сильнее ощущаются последствия изменения климата в мире, тем больше возрастает потребность в информации. Мы стремимся донести до глобальной аудитории информацию о климатических действиях в ясной и понятной форме на фоне растущих тревог по поводу повышения температуры и путей решения этой проблемы. Ежедневная передача - это один из шагов, который поможет нам достичь этой цели".

Следует отметить, что программа "Daily Show" будет подготовлена британской медиа-компанией Hi Impact, обладающей богатым опытом в организации высококачественных трансляций глобальных мероприятий. Операционная компания COP29 также рассматривает возможность партнерства по проекту для охвата более широкой аудитории. Процесс отбора партнеров для программы "Daily Show" продлится до конца сентября 2024 года, а решение по результатам отбора будет принято Администрацией COP29 и UNFCCC. Форма для подачи заявок на партнерство и дополнительная информация размещены на официальном веб-сайте COP29.