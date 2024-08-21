Водная катастрофа Конго

Более 200 человек пропали без вести после крушения судна на реке Люкени в центральной части Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite.

Судно вышло 18 августа поздно вечером из поселка Маджоко с 300 пассажирами на борту. В темноте оно натолкнулось на препятствие и перевернулось. До берега добрались 43 человека, обнаружены тела 3 погибших. Остальные считаются пропавшими без вести, ведется их поиск.

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