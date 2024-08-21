В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянская подстилка, американский сенатор Роберт Менендес молит о пощаде.

Day.Az представляет публикацию:

Проармянский американский сенатор Роберт Менендес, признанный виновным в коррупции и работе в качестве иностранного агента хочет получить помилование от президента страны Джо Байдена в обмен на отказ от очередного выдвижения на выборы.

"Последние отчаянные попытки Боба Менендеса добиться помилования путем отказа от участия в гонке, в которой он никогда не должен был участвовать, и отставка в последнюю минуту, вероятно, не будут достаточными для того, чтобы вытащить его из тюрьмы", - приводит издание слова Томаса Андерсона, директора Last Government Watchdog.

Армянофил Менендес получает годовую зарплату в Сенате в размере $174 000. В случае отсутствия судимости он получит право на пенсию в размере $140 000 в год, а также на пожизненное медицинское обслуживание для себя и своей жены-армянки.

В середине июля Менендес был признан виновным по всем 16 обвинениям, выдвинутым против него федеральной прокуратурой в связи со взятками.

Согласно обвинительному заключению, представитель Демократической партии и его жена Надин Арсланян организовали настоящую коррупционную схему в то время, когда Менендес был руководителем сенатского комитета по иностранным делам от Демократической партии.

Политик действовал как агент и прикарманивал взятки в виде наличных денег, золотых слитков и роскошных автомобилей, чтобы прикрыть судебные дела в Нью-Джерси.

Вынесение приговора запланировано на 29 октября, Менендесу грозит тюремный срок.