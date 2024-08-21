Маск устроил собственные «президентские выборы»

Американский бизнесмен Илон Маск устроил в социальной сети X собственные выборы президента США. Он провел на своей странице опрос среди пользователей, из которого следовало, что кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп уверенно обошел свою соперницу, Камалу Харрис, по уровню поддержки, как передает Day.Az.

По итогам голосов немногим более одного миллиона пользователей X, экс-глава США лидировал с 78,7 процента голосов, в то время как Харрис набрала 21,3 процента.

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