Эксперты Организации Объединенных Наций выражают обеспокоенность законодательными реформами Франции в Новой Каледонии. Они считают, что эти реформы нарушают фундаментальные права канакского народа.

Как сообщает Day.Az, в коммюнике ООН по ситуации в Новой Каледонии подчеркивается, что упомянутые реформы и особенно проект Marty, представленный Министерством внутренних дел Франции в январе, ставят под угрозу достижения Нумейского соглашения. Подписанное в 1998 году сроком на 25 лет это соглашение предусматривало постепенную передачу Новой Каледонии полномочий, гарантирующих признание идентичности, обычаев и традиций канакского народа.

Эксперты ООН отмечают, что попытка аннулировать Нумейское соглашение серьезно нарушает права человека канаков и в целом ставит под угрозу весь процесс деколонизации. Они критикуют Францию за игнорирование основных прав канакского народа на участие, консультации и свободное, предварительное и осознанное согласие. "Французское правительство не уважает эти фундаментальные права", - отмечают эксперты.

С февраля 2024 года десятки тысяч канаков сплотились, чтобы выразить мирный протест против реформ официального Парижа, но с мая события стали сопровождаться насилием. Реакция французских властей характеризовалась применением силы, что привело к гибели нескольких канаков, сотням раненых, более 500 человек стали жертвами насильственных исчезновений. Эксперты особенно обеспокоены мобилизацией вооруженных полицейских против сторонников независимости в Новой Каледонии и раскритиковали власти за бездействие в отношении этих сил.

В ООН призывают Францию гарантировать верховенство закона и уважать принцип необратимости Нумейского соглашения, еще раз доводят до внимания необходимость конституционного обеспечения достигнутых соглашений вплоть до достижения полного суверенитета Новой Каледонии, и готовы дать необходимые рекомендации французским властям.

Напомним, что после конституционной реформы 2007 года списки избирателей для провинциальных выборов в Новой Каледонии были заморожены в том виде, в каком они были в 1998 году. В январе правительство предложило проект конституционного закона, который предусматривает изменение избирательного законодательства с 1 июля 2024 года с тем, чтобы включить в списки избирателей граждан, родившихся в Новой Каледонии или проживающих там не менее десяти лет. Эта реформа, приостановленная в июле президентом Франции Эмманюэлем Макроном, вызвала резкое недовольство сторонников независимости, которые опасаются, что она снизит политическое влияние канаков.

Отметим, что на сегодняшний день жертвами насилия французской полиции в Новой Каледонии стали как минимум 11 человек.