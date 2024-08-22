https://news.day.az/world/1683339.html Харрис может привести США к ядерной войне - кандидат в вице-президенты
Харрис может привести США к ядерной войне - кандидат в вице-президенты
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис приведет страну к ядерной войне, если победит на выборах.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил республиканец Джеймс Дэвид Вэнс, кандидат в вице-президенты.
"Дональд Трамп - это человек, который предотвратил ядерную войну, и если мы не будем осторожны, то Камала Харрис приведет нас прямо к ядерной войне", - сказал Вэнс, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.
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