Харрис может привести США к ядерной войне

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис приведет страну к ядерной войне, если победит на выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил республиканец Джеймс Дэвид Вэнс, кандидат в вице-президенты.

"Дональд Трамп - это человек, который предотвратил ядерную войну, и если мы не будем осторожны, то Камала Харрис приведет нас прямо к ядерной войне", - сказал Вэнс, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!