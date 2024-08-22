Переговоры Байдена и Нетаньяху

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором обсудил соглашение о прекращении огня в секторе Газа между еврейским государством и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Байден поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить прекращение огня и освобождение заложников, а также дипломатические усилия по деэскалации напряженности в регионе", - говорится в заявлении. Белый дом также сообщил, что к звонку присоединилась вице-президент США Камала Харрис.

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