Израиль согласился на вывод войск из Газы

США внесли предложение о перемирии между Израилем и сектором Газа после 10-месячной войны и будут добиваться прекращения огня между сторонами. Как передает Day.Az со ссылкой на RT, об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

"[Договор о прекращении огня] должен быть заключен. Он должен быть заключен в ближайшие дни, и мы сделаем все возможное, чтобы довести переговоры до финишной черты", - сообщил Энтони Блинкен. Его слова передали в CNBC.

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар назвал очередной раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа "блефом". По его мнению, с помощью него Израиль хочет выиграть время для проведения военной кампании. Об этом сообщает RT.

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