В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как в Армении все построено на ненависти.

Day.Az представляет публикацию:

Армянское издание "Грапарак" сегодня неожиданно показало реальное состояние армянского общества. Газета пишет о массовых жалобах переехавших из Карабаха армян: не берут, мол, их на работу.

"Работодатели придумывают формальные отговорки, лишь бы не брать выходцев из Карабаха. А некоторые вообще нам говорят: "Вы оттуда, ну вот езжайте и устройтесь на работу там!" - жалуются журналистам соискатели.

Обратите внимание. В этом описании всюду сквозит ненависть. Ненависть владельцев бизнеса и жителей Армении к соплеменникам, ненависть переехавших к "коренным", ненависть журналистов к "капиталистам".

А в целом - ненависть армян ко всему и ко всем, даже к своим же. Ненависть, ненависть, ненависть!

Недавно Пашинян говорит о том, что Армении нужно изменить гимн. Пожалуй, да. Слово "ненависть" обязательно должно в нем присутствовать, хотя бы потому, что оно лучше всего описывает и Армению, и ее жителей.