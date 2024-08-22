Израиль ударил по южным районам Ливана

Израильская военная авиация нанесла удары по объектам, принадлежащим вооруженным формированиям шиитского движения "Хезболлах", в южных районах Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении армейской пресс-службы.

Отмечается, что израильские ВВС "нанесли удары по объектам террористов из "Хезболлах", расположенным более чем в 10 различных районах южной части Ливана". "В число пораженных целей вошли склады оружия, военные сооружения и пусковая установка, используемая организацией для совершения терактов против Государства Израиль", - уточнили в пресс-службе.

Ранее армия сообщала о нанесении ударов по военным объектам "Хезболлах" в районе Шихин, также расположенном на юге Ливана.

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