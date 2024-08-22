Авианосец Abraham Lincoln вошел на Ближний Восток

Американский авианосец Abraham Lincoln с истребителями F-35 C и F/A-18 Block III вошел в зону Вооруженных сил США, отвечающих за свои войска на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

"Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN 72), оснащенный истребителями F-35 C и F/A-18 Block III, вошел в зону ответственности Центрального командования ВС США", - говорится в сообщении.

Центральное командование США отвечает за управление американскими войсками в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

Авианосец сопровождается 21-й эскадрильей эсминцев и 9-м крылом авианосцев.

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