Тайвань увеличит расходы на оборону до рекордной суммы в 647 миллиардов тайваньских долларов (20,2 миллиарда долларов США) в следующем году из-за растущей военной угрозы со стороны Китая. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что военные траты в будущем году станут на 7,7 процента больше, чем в предыдущем, и составят 2,45 процента от предполагаемого ВВП Тайваня. Заложенная на оборонные расходы сумма также включает в себя специальный бюджет в размере 247,2 миллиарда тайваньских долларов, выделенный на семь лет до 2026 года на закупку новых истребителей, большую часть которых будут поставлять США.

Как отмечает издание, существует неопределенность относительно того, смогут ли военные расходы Тайваня быть устойчивыми. По словам доцента Института международных отношений и стратегических исследований Тамканского университета на Тайване Чие Чунг, рост оборонных трат за последние несколько лет был усилен специальным бюджетом, который финансируется за счет государственного долга, однако неясно, будет ли этот механизм действовать после 2026 года. "В будущем может оказаться сложно поддерживать текущие военные расходы", - уточнил Чие.

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