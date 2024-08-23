Армения идет по пути потери суверенитета

"Это провокация".

Так прокомментировал телеканалу ОНТ инцидент, произошедший у посольства Беларуси в Армении, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель РОО "Белая Русь", председатель Белорусской партии "Белая Русь" Олег Романов, передает Day.Az.

"Это путь деиндустриализации, это путь потери суверенитета, это путь демографической катастрофы, так как в тех условиях, которые сложились, армянское общество разъезжается и Армения теряет свой демографический потенциал", - так эксперт обозначил выбранный Арменией путь.

"Что касается возможной реакции, то мы понимаем следующее: это провокация. За этой провокацией стоят те силы в Армении, сугубо продажные, компрадорские, которые нацелены на ослабление государства, как народа, как одного из субъектов политики на Южном Кавказе", - сказал Олег Романов.