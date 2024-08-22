https://news.day.az/world/1683449.html Китай призвал своих граждан немедленно покинуть Ливан
Китай призвал своих граждан немедленно покинуть Ливан
Министерство иностранных дел Китая призвало своих граждан немедленно покинуть Ливан.
Как передает Day.Az, в китайском внешнеполитическом ведомстве свой призыв пояснили "сложной ситуацией в сфере безопасности", особенно на юге страны.
В МИД порекомендовали гражданам Китая покинуть Ливан как можно скорее, пока еще курсируют коммерческие рейсы.
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