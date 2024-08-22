Китай призвал своих граждан немедленно покинуть Ливан

Министерство иностранных дел Китая призвало своих граждан немедленно покинуть Ливан.

Как передает Day.Az, в китайском внешнеполитическом ведомстве свой призыв пояснили "сложной ситуацией в сфере безопасности", особенно на юге страны.

В МИД порекомендовали гражданам Китая покинуть Ливан как можно скорее, пока еще курсируют коммерческие рейсы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!