Во Францию пришла эпидемия

По всей стране более 30 вспышек катаральной лихорадки овец. Вирус безопасен для человека, но несет для фермеров существенные экономические потери, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Департамент Изер во Франции охвачен эпидемией новой разновидности блутанга или катаральной лихорадки овец.

На данный момент французское правительство подтвердило по всей стране 31 вспышку заболевания, под подозрением - еще около сотни случаев.

Этот вирус не поражает человека и не влияет на качество пищевых продуктов. Однако его экономические последствия могут быть значительными.

У фермера Седрика Руззана погибли 55 из 150 животных.

Эти животные поражены. Они потеряли вес, у них текут слюни и они опухают. У меня есть животные с температурой более 40. Мы беспомощны, мы смотрим, как наши животные умирают, как вот он, если не сегодня, то завтра.

К сожалению, фермеры говорят, что они мало что могут сделать для пострадавших овец - вакцинировать уже поздно.

Новый штамм, который пришел во Францию с севера Европы, вызывает беспокойство в отрасли.

Мы отвыкли от вакцинации, защиты от вируса, поскольку на ферме не было никаких симптомов и потерь. Вакцинация - это решение, но мы опоздали. Фактически, мы находимся на пике эпидемии, и, к сожалению, это болезнь, против которой мы совершенно беспомощны как только она попадает в стадо. Потому что все, что мы должны делать, - это лечить симптомы. Саму болезнь вылечить невозможно. Мы можем лишь попытаться облегчить симптомы и помочь животным справиться самим.

После начала эпидемии французские власти приняли решение о добровольной вакцинации от нового штамма. Всего животноводам будет бесплатно роздано 6 миллионов 400 тысяч доз вакцин.

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