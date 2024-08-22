https://news.day.az/world/1683495.html Воздушная тревога в Израиле
Воздушная тревога в Израиле
Сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в городе Кирьят-Шмона на севере Израиля. Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее данным, воздушная тревога была также объявлена в населенном пункте Манара в северной части еврейского государства.
В предыдущий раз военные сообщали о сиренах в Кирьят-Шмоне около четырех часов назад.
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