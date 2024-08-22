На Солнце произошли мощные вспышки

Ученые зарегистрировали две мощные вспышки класса М на Солнце 22 августа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

В сообщении отмечается, что первая вспышка произошла в ночь на четверг. "22 августа в 01:08 мск (02:08 Баку) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3796 (S03E28) зарегистрирована вспышка M5.1/2N продолжительностью 18 минут", - сообщает ИПГ.

Кроме того, в 14:39 по бакинскому времени ученые зафиксировали вспышку M1.5 продолжительностью 15 минут. Обе вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи, говорится в сообщении.

Согласно мониторингу космической погоды, за последние 24 часа уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).

В настоящее время все шкалы, в том числе степень возмущенности магнитного поля Земли, находятся на нулевом уровне (штиль).

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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