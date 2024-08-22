В еще одной стране выявили заболевших оспой обезьян

Первые пациенты с диагнозом mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян) зарегистрированы в 2024 году Кот-д'Ивуаре. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Вирус mpox продолжает распространяться [в Африке], затрагивая все новые группы населения, - говорится в коммюнике ВОЗ, размещенном на ее официальном портале. - Из Кот-д'Ивуара поступает информация о первых случаях заболевания mpox с 2022 года". По данным Африканского союза, Республика Кот-д'Ивуар стала 18-й по счету страной Африки, где в 2024 году произошла вспышка заболевания.

Специалисты ВОЗ указывают, что, согласно имеющейся информации, в Кот-д'Ивуаре распространяется разновидность вируса mpox Clade П. Он считается менее агрессивным, чем Clade1b, который стал в 2024 году основной причиной вспышки этого заболевания в Африке.

Медицинская служба Африканского союза объявила 13 августа на континенте чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с распространением заболевания mpox, эпицентром вспышки которого стала Демократическая Республика Конго (ДРК). 14 августа ВОЗ заявила, что вспышка mpox в Африке представляет собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении международного значения.

Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зафиксировали в 1970 году на территории ДРК. Обычно коэффициент летальности при вспышках mpox составляет до 10%. При этом большинство смертельных случаев приходится на долю более молодых возрастных групп.

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