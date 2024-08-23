https://news.day.az/world/1683572.html Махмуда Аббаса не впустили в Газу
Махмуда Аббаса не впустили в Газу
Израиль отказал президенту Палестины Махмуду Аббасу в посещении сектора Газа.
Как передает Day.Az, об этом заявил советник президента Палестины по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.
"Мы не спрашивали разрешения. Мы объявили, что президент поедет в Газу. И тут же последовал израильский ответ, в котором говорилось, что они не позволят президенту Махмуду Аббасу войти в Газу", - говорится в заявлении.
До этого сообщалось, что Аббас намерен посетить сектор Газа.
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