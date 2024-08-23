Трамп назвал Харрис ленивой

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал вице-президента страны Камалу Харрис ленивой, потому что она не хотела выполнять свою работу по защите американской границы.

"Она не хотела делать работу, она ленивая <...>, она хочет иметь открытую границу", - сказал он, выступая перед сторонниками в Аризоне. Трамп обвинил нынешнюю администрацию демократов в том, что из-за их действий в США приезжают нелегально много мигрантов, многие из которых является преступниками или психически нездоровы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что политика Байдена привела к увеличению числа нелегальных мигрантов в стране до 15 млн. По его мнению, действующий президент едва ли понимает реальные масштабы кризиса.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, губернатор которого Грег Эбботт выступает за жесткое пресечение нелегальной миграции и против политики нынешней американской администрации в этом вопросе.

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