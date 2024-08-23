https://news.day.az/world/1683577.html США выделяют Украине новый пакет помощи
США выделяют Украине новый пакет помощи
США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму $125 млн.
Как сообщает Day.Az, об очередном транше Вашингтон готовится объявить 23 августа. На следующий день, 24 августа, Украина отметит день независимости.
В новый пакет войдут ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, средства радиоэлектронной борьбы.
По информации агентства, оружие предоставят из запасов Пентагона, поэтому его могут направить Киеву быстрее обычного.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре