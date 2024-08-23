США выделяют Украине новый пакет помощи

США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму $125 млн.

Как сообщает Day.Az, об очередном транше Вашингтон готовится объявить 23 августа. На следующий день, 24 августа, Украина отметит день независимости.

В новый пакет войдут ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, средства радиоэлектронной борьбы.

По информации агентства, оружие предоставят из запасов Пентагона, поэтому его могут направить Киеву быстрее обычного.

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