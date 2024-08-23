Новые обещания от Камалы Харрис в случае избрания
Вице-президент США Камала Харрис пообещала в случае победы на президентских выборах создать самую мощную армию в мире. Как передает Day.Az, об этом она заявила во время выступления на национальном съезде демократов в Чикаго, трансляцию ведет газета The New York Times.
"В качестве главнокомандующего я сделаю так, чтобы у Америки всегда были самые мощные, самые смертоносные вооруженные силы в мире", - сказала Харрис на мероприятии, на котором она согласилась баллотироваться на пост президента от Демократической партии.
Кандидат в президенты также пообещала поддерживать Израиль, Украину и союзников по НАТО.
Своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа Харрис назвала "несерьезным человеком", который представляет собой серьезную угрозу американской демократии.
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