Трампа вновь хотели убить

66-летний мужчина в течение двух дней писал в соцсетях угрозы в адрес Трампа, в том числе заявлял, что может убить его на предвыборном мероприятии в Аризоне. Трамп пережил покушение чуть более месяца назад в Пенсильвании, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Напомним, что покушение на Трампа в Пенсильвании произошло 13 июля в городе Батлер во время предвыборного митинга. В него стреляли с соседнего одноэтажного здания. Республиканец не получил серьезных увечий - пуля задела лишь ухо. В ходе атаки погиб один зритель-мужчина - 50-летний пожарный Кори Комператоре, еще двое получили ранения.

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