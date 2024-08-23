Трамп назвал все ошибки Байдена

Кандидат в президенты США Дональд Трамп включил в "список достижений" действующей администрации США высокую инфляцию в Америке и военный конфликт в Украине. Как передает Day.Az, запись размещена на странице политика в соцсети Truth Social.

Помимо этого к "достижениям" президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис Трамп отнес вывод американских войск из Афганистана, конфликт в секторе Газа, вторжение 15 млн нелегальных мигрантов на территорию США, резкий рост преступности, а также рекордный рост потребительской задолженности и высокие цены на бензин.

Трамп также обвинил действующую администрацию Белого дома во лжи о физическом и умственном состоянии президента Джо Байдена и нападках на политических конкурентов с использованием властных полномочий (то есть "попытках заключить в тюрьму" самого Трампа).

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