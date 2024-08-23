В Газе армия Израиля уничтожила десятки радикалов

Израильские военные уничтожили несколько десятков вооруженных радикалов в ходе ближних боев в центральной и южной частях сектора Газа за минувшие сутки. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В частности, в районе города Хан-Юнис на юге сектора и на окраинах Дейр-эль-Балаха в центральной части анклава "войска ликвидировали десятки террористов и уничтожили десятки объектов террористической инфраструктуры". В районе Телль-эс-Султан к западу от города Рафах на юге анклава "солдаты ликвидировали нескольких террористов, представлявших угрозу для войск", добавили в пресс-службе.

Кроме того, "были нанесены удары по районам, откуда в течение последней недели производились обстрелы населенных пунктов на юге Израиля", сообщили военные.

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