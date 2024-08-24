В ООН призвали Лондон привлечь к ответственности виновных в расизме

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность резким ростом в Великобритании преступлений на почве ненависти, включая расистские и ксенофобские высказывания в СМИ. Входящие в комитет независимые эксперты порекомендовали британскому правительству расследовать такие преступления и привлечь виновных к ответственности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эксперты "обеспокоены сохранением, а в некоторых случаях резким ростом преступлений на почве ненависти <...>, включая расистские и ксенофобские высказывания, разжигающие ненависть, в печатных и радиовещательных средствах массовой информации", а также "со стороны политиков и общественных деятелей", говорится в заключении комитета, рассмотревшего доклад Великобритании о ходе выполнения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Расистские высказывания, отмечается в документе, направлены "против этнических и этнорелигиозных меньшинств". Комитет "особенно обеспокоен повторяющимися актами расизма, насилием и разжиганием ненависти" в отношении меньшинств, мигрантов, беженцев и просителей убежища "со стороны крайне правых экстремистов и сторонников превосходства белой расы".

Эксперты порекомендовали Лондону принять меры для "предотвращения и решительной борьбы с преступлениями на почве расовой ненависти". В частности, они ожидают принятия в Великобритании стратегии в области СМИ, предусматривающей обязанность журналистов и вещателей не допускать "использование языка ненависти и стереотипов" в материалах об общинах меньшинств.

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