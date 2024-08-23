Воздушная тревога на севере Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, предупреждая об угрозе ракетной атаки. Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, тревога объявлена в районе населенного пункта Малкия близ границы с Ливаном.

В предыдущий раз военные информировали о воздушной тревоге на севере еврейского государства около трех часов назад.

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