https://news.day.az/world/1683636.html Воздушная тревога на севере Израиля
Воздушная тревога на севере Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, предупреждая об угрозе ракетной атаки. Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, тревога объявлена в районе населенного пункта Малкия близ границы с Ливаном.
В предыдущий раз военные информировали о воздушной тревоге на севере еврейского государства около трех часов назад.
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