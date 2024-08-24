США подготовили новый пакет военной помощи Киеву

Администрация президента США Джо Байдена направит Украине очередной пакет военной помощи на $125 млн, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме, передает Day.Az.

В пакет войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем HIMARS, противотанковые переносные комплексы Javelins и другие, системы и оборудование для борьбы с беспилотниками, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, транспортные средства и другое оборудование, информирует агентство.

В публикации отмечается, что "объявление может быть сделано уже в пятницу, накануне дня независимости Украины". Поставки оружия осуществляются по распоряжению президента и будут произведены со складов Пентагона, чтобы ускорить доставку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!