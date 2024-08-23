Программное выступление Харрис сравнили с речью от ChatGPT

Программная речь кандидата в президенты США Камалы Харрис на съезде Демократической партии была наполнена общими банальностями без броских фраз, запоминающихся лозунгов и реальных предложений. Об этом пишет газета The Hill в материале с названием "Речь Харрис от ChatGPT попала в точку - будет ли этого достаточно?", передает Day.Az.

В тексте речь Харрис также сравнивается с материалом из учебника по политологии и социологии.

"Она следовала стандартной структуре того, кто впервые представляет себя избирателям - начните со скромной биографии, сопоставьте ее с вашим продажным оппонентом , а затем коснитесь основных политических вопросов, вплетая критику вашего оппонента и, конечно, обязательные патриотические ссылки", - пишут авторы.

В выступлении Харрис не было "действительно запоминающихся лозунгов или броских фраз", отмечается в материале. Кроме того, демократ не представила реальных предложений, ограничившись общими банальностями, говорится в тексте.

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