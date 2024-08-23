США надеются на новые контакты Байдена и Си Цзиньпина

США намерены искать возможности новых контактов между президентом страны Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином до конца 2024 года. Об этом заявила представитель администрации США высокого ранга на специальном онлайн-брифинге, посвященном предстоящей поездке помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана в Китай.

По словам чиновника, обе стороны "четко обозначили важность" продолжения контактов "на самом высоком уровне". "Я ожидаю, что они продолжатся. Мы ищем возможности для того, чтобы они продолжились до конца года", - подчеркнула представитель американской администрации.

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