Во Франции судят несовершеннолетнего

Во Франции несовершеннолетнего судят по статье об оправдании терроризма, сообщает La Provence, передает Day.Az

В июле дело о прославлении террористических актов и оправдании терроризма было возбуждено в отношении 12-летнего мальчика, чья деятельность в сети насторожила правоохранителей. С декабря 2023 года мальчик записал более 1700 видеороликов с пропагандой джихадизма и массовых нападений, которые распространял в мессенджерах.

На допросах обвиняемый признался, что заинтересовался исламом, а затем попал в чаты в Discord и Telegram, где принимал участие в дискуссиях, связанных с радикальным исламом. Он также несколько раз заявил, что его завербовали.

"Несовершеннолетний жил со своей матерью и остальными братьями и сестрами. Сдержанный, замкнутый ребенок, он не заявлял о себе ни в школе, ни за ее пределами. Внимание следователей привлекла его интернет-активность", - заметил судья.

Из-за юного возраста обвиняемого не смогли поместить под судебный надзор, вместо этого к нему применили "временные воспитательные меры". Мальчика разлучили с родителями и отправили в центр при Службе судебной защиты молодежи, где он будет ждать приговора по своему делу.

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