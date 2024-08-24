Политика Le Monde: ради армян поссоримся и с Нидерландами

Автор: Байрам Эльшадов

Французское издание Le Monde начало кампанию против новой миграционной политики в Нидерландах, тем самым открыто вмешиваясь во внутренние дела суверенного европейского государства.

Поводом для начала кампании стало решение новых властей Нидерландов о депортации мужчины армянского происхождения Микаэла Матосяна вместе со своей матерью.

Министр по вопросам миграции и предоставления убежища Маржолейн Фабер тут же подверглась жесткой критике в материале Le Monde. Досталось и лидеру нидерландской Партии свободы Герту Вилдерсу, чья партия одержала победу на парламентских выборах в ноябре 2023 года.

С чего же Le Monde принялась так рьяно защищать человека, не являющегося гражданином Франции? Очевидно, что дело в национальности мигранта. И Le Monde продолжает политику президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждает, что в мире нет ни одного политика и главы государства, который приложил бы больше усилий, чем он, для решения проблем армян. Он даже говорит, что работает для этого больше, чем премьер-министр Армении Никол Пашинян. Тем самым Макрон косвенно признает, что еще никогда в истории Франции не было главы государства, который бы так старался угодить армянам, заискивал бы перед ними, унижая себя и свою страну.

Согласно международному праву, государство имеет право депортировать мигранта в следующих основных случаях:

1) Нарушение миграционного законодательства - например, нахождение в стране без действительных документов, превышение срока пребывания, незаконное трудоустройство и т.д. Вполне вероятно, что у армянина банально просрочились документы после чего его попросили на выход.

2) Представление угрозы национальной безопасности или общественному порядку - например, связь с преступными группировками, террористическая деятельность и т.д. Учитывая особые чувства армян к террористическим группировкам, данный пункт вполне мог подходить в качестве депортации Матосяна.

3) Наличие медицинских противопоказаний - например, наличие опасных инфекционных заболеваний. Тоже вариант, который нельзя исключать.

4) Отказ в предоставлении убежища или статуса беженца - если власти страны приняли решение об отказе в предоставлении убежища. И это самый вероятный сценарий, с которым мог столкнуться мигрант Матосян.

Также очевидно, что если бы человек, которого собираются депортировать из Нидерландов, был бы представителем иной национальности, то Le Monde просто проигнорировало бы данную новость. Ведь армяне для Le Monde являются высшей кастой.

Чего заморачиваться, так переименуйте уж вы себя в Ле Мондян и переезжайте в Ереван! Для полного-то счастья...