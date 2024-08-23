Украина не рассматривает Индию в качестве посредника на переговорах

Киевские власти не видят Индию в качестве посредника в мирных переговорах с Россией.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The New York Times.

Как указывает издание, "украинские чиновники говорят, что не видят Индию в роли посредника" и пытаются выставить поездку премьер-министра Индии Нарендра Моди на Украину как демонстрацию поддержки Нью-Дели киевских властей.

Моди прибыл в пятницу с первым визитом в Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Он провел в Киеве несколько часов. Моди прибыл в столицу Украины на поезде из Польши.