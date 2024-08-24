Переговоры Зеленского и Байдена

Глава Белого дома Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Белый дом.

По итогам беседы Байден пообещал, что Вашигтон передаст Украине ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того в списке военной помощи противодроновое оборудование и боеприпасы. Президент США в очередной раз заверил Зеленского в непоколебимой поддержке народа Украины. Американский президент также сообщил Зеленскому об объявленных в пятницу антироссийских санкциях, которые коснулись около 400 физических и юридических лиц.

"Байден позвонил... Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с предстоящим завтра днем независимости Украины", - уточнили в сообщении.

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