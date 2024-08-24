ВОЗ объявит призыв о финансировании mpox
Борьба с оспой обезьян (mpox) потребует финансирования в размере $135 млн в течение шести месяцев.
Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве на брифинге для дипломатических миссий.
Он подчеркнул необходимость комплексных и скоординированных международных действий в связи с распространением mpox.
"Чтобы профинансировать эту работу и как можно быстрее остановить вспышку, по нашим первоначальным оценкам, стратегический план обеспечения готовности и реагирования потребует примерно $135 млн в течение следующих шести месяцев для острой фазы вспышки. Эта сумма, вероятно, увеличится по мере обновления плана в свете роста потребностей", - отметил Гебрейесус.
Призыв ВОЗ к мировому сообществу о выделении средств будет опубликован в начале следующей недели.
"Мы призываем доноров предоставить необходимые ресурсы и благодарим тех, кто уже дал обещания ВОЗ и другим партнерам", - отметил гендиректор.
По его словам, ВОЗ в 2024 году выделила на борьбу с mpox около $1,5 млн из своего резервного фонда для чрезвычайных ситуаций и планирует направить на эти цели больше средств в ближайшие дни, "пока не поступит финансирование от доноров".
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