Пашиняна атаковали яблоком

На окраине Еревана в сторону главы правительства Армении Никола Пашиняна, который навещал своего родственника, из окна высотки бросили яблоко, сообщают источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, "во время посещения, по словам одного из жильцов, другой житель дома метнул в сторону Пашиняна из окна высотного здания, по всей видимости, яблоко".

Согласно СМИ, что житель хотел таким образом "выразить свое недовольство Пашиняном", судя по видео с места инцидента, правоохранители попытались найти человека, который кинул яблоко в сторону Пашиняна, и установить, намеренно ли он это сделал. Как заявило издание, фактически в квартирах начались обыски.

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