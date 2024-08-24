Очередное проявление антисемитизма случилось сегодня во Франции. Утром в синагоге Бет-Яаков в городе Ла-Гранд-Мотт произошел пожар, сообщает Day.Az со ссылкой на France Bleu Montpellier. Как сообщил Franceinfo источник, близкий к расследованию, предполагается, что пожар имеет криминальное происхождение. По данным France Bleu Montpellier, муниципальный полицейский получил ранения и был доставлен в отделение неотложной помощи больницы Монпелье.

Как стало известно Franceinfo, перед синагогой неизвестный совершил поджог двух автомобилей. Один из автомобилей взорвался, вероятно, из-за газового баллона. Обе двери синагоги были полностью сожжены.

Поджог синагоги во Франции не выглядит каким-то случайным событием. Антисемитизм во Франции - это серьезная проблема, которая имеет глубокие корни и проявляется в различных формах. К сожалению французское правительство не предпринимает никаких усилий по борьбе с этой ненавистью и не в состоянии обеспечить безопасность и равенство для всех граждан, независимо от их этнической или религиозной принадлежности. Поэтому мы и наблюдаем во Франции общество, несвободное от предвзятости и дискриминации.

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