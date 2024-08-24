ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного чиновника ХАМАС
Военно-воздушные силы Израиля ликвидировали "точным ударом" высокопоставленного оружейника радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Был уничтожен Таха Абу Нада - террорист ХАМАС, ответственный за производство вооружений, военной техники и дополнительного оборудования, используемого для производства оружия для этой террористической организации", - говорится в заявлении.
Вооружения, за производство которых отвечал ликвидированный радикал, "используется ХАМАС для обстрелов израильской территории и войск, действующих в секторе Газа", отметили военные.
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