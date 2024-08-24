https://news.day.az/world/1683933.html Целенаправленная операция ВС Израиля в Газе
Целенаправленная операция ВС Израиля в Газе
Израильские военные начали "целенаправленную операцию" в одном из районов города Газа, прилегающем к так называемому центральному коридору одноименного палестинского анклава. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Военнослужащие в этом районе "уничтожили нескольких террористов и ряд террористических объектов", отметили в ведомстве.
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