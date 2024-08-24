Целенаправленная операция ВС Израиля в Газе

Израильские военные начали "целенаправленную операцию" в одном из районов города Газа, прилегающем к так называемому центральному коридору одноименного палестинского анклава. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Военнослужащие в этом районе "уничтожили нескольких террористов и ряд террористических объектов", отметили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!