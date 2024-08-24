В Пакистане взрыв бомбы

- есть погибшие и раненые

В пакистанской провинции Белуджистан произошел взрыв.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Dawn.

Два человека погибли и 14 получили ранения в результате взрыва бомбы с дистанционным управлением, установленной на мотоцикле рядом с управлением полиции в городе Пишин.

Среди пострадавших двое полицейских.

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