https://news.day.az/world/1683936.html В Пакистане взрыв бомбы - есть погибшие и раненые
В Пакистане взрыв бомбы - есть погибшие и раненые
В пакистанской провинции Белуджистан произошел взрыв.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Dawn.
Два человека погибли и 14 получили ранения в результате взрыва бомбы с дистанционным управлением, установленной на мотоцикле рядом с управлением полиции в городе Пишин.
Среди пострадавших двое полицейских.
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