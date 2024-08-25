В Турция начинает войну с Deepfake

В ходе осенней сессии Великого национального собрания Турции (ВНСТ) планируется сформировать комиссию по искусственному интеллекту (ИИ).

Как сообщает Day.Az, о целях новой парламентской комиссии, в круг задач которой войдет разработка законодательной базы противодействия угрозам, исходящим от ИИ, рассказал журналистам председатель комиссии ВНСТ по электронным платформам Хусейн Яйман.

По его словам, вопрос развития технологий ИИ является предметом серьезных споров во всем мире. "Решение о создании комиссии по ИИ уже принято. Это очень важный шаг, требующий участия всех политических сил страны", - подчеркнул депутат.

Яйман проинформировал, что члены новой комиссии подготовят доклад, который будет отражать и угрозу, исходящую от Deepfake-технологий как реального вызова биометрии.

"С развитием технологий меняется сама классификация преступлений в интернет-сфере. Это требует совершенствования законодательной базы", - сказал турецкий парламентарий, заметив, что проблема достигла такого уровня, при которой ИИ-технологии могут воздействовать на политическую повестку стран.

Он напомнил, что с проблемами, связанными с технологиями ИИ, с помощью которых можно подделывать также видео и аудио, недавно столкнулась и премьер Италии Джорджа Мелони.

Глава комиссии добавил, что поставлена задача вывести Турцию к 2025 году в ТОП-20 стран по развитию ИИ.

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