Европу обвинили в диктатуре

Сегодня в Европе сложился "огромный кризис" демократии.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает Day.Az.

"Характеризующий себя разноцветным, толерантным и готовым к принятию либеральный мейнстрим стремится к абсолютно диктаторской гегемонии и пытается вытеснить все другие способы мышления из политической и социальной среды", - сказал глава венгерского МИД.

Сийярто добавил, что сейчас "либеральный мейнстрим" перешел от юридических, экономических и политических мер давления на методы "полного уничтожения" политиков. По его словам, это необходимо для "создания пост-суверенной эпохи, в которой внешняя политика каждой страны не имеет значения".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!