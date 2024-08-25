Европу обвинили в диктатуре
Сегодня в Европе сложился "огромный кризис" демократии.
Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает Day.Az.
"Характеризующий себя разноцветным, толерантным и готовым к принятию либеральный мейнстрим стремится к абсолютно диктаторской гегемонии и пытается вытеснить все другие способы мышления из политической и социальной среды", - сказал глава венгерского МИД.
Сийярто добавил, что сейчас "либеральный мейнстрим" перешел от юридических, экономических и политических мер давления на методы "полного уничтожения" политиков. По его словам, это необходимо для "создания пост-суверенной эпохи, в которой внешняя политика каждой страны не имеет значения".
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