В Чехии готовятся к взрыву огромной авиабомбы

Британская авиабомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в среду в городе Литвинов на западе Чехии, из-за сложности ее механизма будет уничтожена только в предстоящие четверг или пятницу.

Со ссылкой на командира подразделения саперов, работающих по обезвреживанию боеприпаса, Карела Чадила об этом сообщил сайт Чешского радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Из-за сложности технического устройства весящей 250 кг авиабомбы и ее [более чем 80-летнего] возраста, контролируемый взрыв бомбы будет произведен в месте ее нахождения в конце следующей недели, в четверг или пятницу. К этому времени саперы выстроят вокруг боеприпаса саркофаг из приблизительно 400 мешков с кубометром песка в каждом из них. Охранная зона вокруг бомбы составляет [сейчас] 1500 м", - проинформировал Чадил.

Манипуляция с боеприпасом исключается. Угрозы жизни для жителей Литвинова и прилегающих населенных пунктов, как сообщили ранее чешские СМИ, не существует.

В Литвинове после обнаружения авиабомбы была произвела эвакуация 582 человек. Она была найдена на территории находящегося в городе нефтеперерабатывающего комбината. Часть производства предприятия из-за опасной находки остановлена. Перекрыто также движение по дорогам, прилегающим к месту, где находится бомба.

Во время Второй мировой войны промышленные объекты, расположенные в районе Литвинова, подверглась массированным воздушным бомбардировкам ВВС стран - союзников по Антигитлеровской коалиции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!