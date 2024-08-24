В Израиле массово требуют досрочные выборы

Израильтяне вновь вышли на массовые акции протеста, требуя от правительства незамедлительно заключить сделку по освобождению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников и провести досрочные выборы в стране. Крупнейшая демонстрация проходит возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты The Times of Israel, демонстрации с требованием возвращения заложников, удерживаемых в секторе Газа, проходят в нескольких других крупных городах, а также на перекрестках крупных автомобильных магистралей по всей стране.

Как сообщил ТАСС ранее советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, поездка высокопоставленной делегации Израиля в Каир на следующий раунд переговоров по освобождению заложников запланирована на 25 августа. 15-16 августа в Дохе состоялся предыдущий раунд консультаций, по итогам которого Египет, Катар и США отметили в совместном заявлении, что переговоры прошли в позитивной атмосфере. В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое позволит уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем.

Митинги в поддержку заложников проводятся в Израиле по субботам регулярно с октября 2023 года. Самые массовые из них проходят в Тель-Авиве, демонстрации меньшего масштаба организуют во многих других городах страны, включая Иерусалим, Хайфу и Кейсарию.

Согласно последним данным израильской стороны, радикалы удерживают в заложниках в Газе 109 человек.

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