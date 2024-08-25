https://news.day.az/world/1683983.html Дурова поместили под стражу во Франции
Дурова поместили под стражу во Франции
Основатель Telegram Павел Дуров помещен под стражу и уже в ближайшее время может быть доставлен в суд.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал TF1.
Отмечается, что французские власти могут предъявить Дурову обвинения, связанные с различными преступлениями, "в том числе терроризмом, наркотрафиком, мошенничеством, отмыванием денег, а также детской порнографией".
Правоохранительные органы, пишет TF1, считают Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа сотрудничать с силовыми ведомствами, а также возможностью пересылать в мессенджере криптовалюту.
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