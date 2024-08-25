Такер Карлсон отреагировал на арест Дурова во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции за отказ "цензурировать правду" по приказу правительств и разведывательных служб.

Как передает Day.Az, такое мнение выразил журналист Такер Карлсон

"Это западная страна, союзник администрации [президента США Джо] Байдена и активный член НАТО, задержала его. Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме, это живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир", - написал Карлсон в X (ранее Twitter).

Ранее телеканал LCI информировал, что Павел Дуров задержан во Франции. По его данным, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени (22:00 Баку). Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана. С ним находились девушка и его телохранитель.

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