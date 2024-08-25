ХАМАС отвергло эти предложения США

Представители палестинского радикального движения ХАМАС на консультациях в Каире заявили посредникам об отказе от выдвинутого США предложения по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их словам, члены делегации ХАМАС проинформировали посредников, что движение придерживается проекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа, согласованного 2 июля. Кроме того, ХАМАС выступило против размещения израильских военных в так называемом Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа с Египтом, а также в коридоре Нецарим, разделяющем северную и южную части анклава.

15-16 августа в Дохе прошли переговоры, направленные на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам переговоров отмечалось, что они прошли в позитивной атмосфере. Стороны договорились продолжить консультации в Каире. В ходе нового раунда переговоров США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое может позволить уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем. Однако в ХАМАС заявили, что американская инициатива учитывает только интересы Израиля.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что представители ХАМАС прибудут 24 августа в Каир для участия в консультациях с посредниками о прекращении огня в секторе Газа. Члены делегации ХАМАС, уточнил телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленного представителя движения, встретятся с представителями египетской разведки, которые проинформируют их об итогах переговоров.

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