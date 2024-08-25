ЦАХАЛ наносит превентивный удар по «Хизболле» в Ливане

В связи с обнаружением подготовки террористической организации "Хизбалла" к нанесению ракетных ударов по государству Израиль ЦАХАЛ осуществляет превентивные удары по целям в Ливане.

Как передает Day.Az, об этом заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

В первый час после начала атаки были поражены десятки целей на территории Ливана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант находятся в "Кирие" в Тель-Авиве. Официально подтверждено: одобрена превентивная атака против "Хизбаллы".

На данном этапе Израиль действует в одиночку. Но союзники, прежде всего США, информируются о происходящем.

Жителям Верхней Галилеи, Голанских высот и Западной Галилеи настоятельно рекомендовано оставаться с защищенных помещениях, избегать перемещений и собраний. Фермерам не следует выходит на работу в поля.

Управление тылом ЦАХАЛа опубликовало новые инструкции для населения в связи с активизацией боевых действий против "Хизбаллы" (действуют до 18:00 26 августа, если не будет новых инструкций). Для жителей центра и юга страны изменений и ограничений пока нет. Для жителей севера страны: необходимо находиться вблизи от защищенных убежищ; на открытой местности можно собираться группами не более 30 человек, в закрытых помещениях - до 300 человек; на местах работы и учебы должна быть обеспечена возможность быстро пройти в защищенное убежище.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС наносят удары по объектам "Хизбаллы", представляющим непосредственную угрозу израильскому тылу. Ожидается, что "Хизбалла" в скором времени попытается осуществить массированные атаки с применением ракет и беспилотников.

ЦАХАЛ предупреждает: "Защита не герметична, в связи с чем необходимо подчиняться директивам Управления тылом. Вы можете услышать взрывы в результате перехватов или падений. Продолжайте действовать ответственно и спокойно".

Также в заявлении ЦАХАЛа сказано: Мы предупреждаем ливанских граждан, находящихся на юге Ливана. Мы понимаем, что "Хизбалла" сейчас готовится обстреливать израильскую территорию, располагаясь недалеко от вашего дома. Вы в опасности. Мы атакуем и устраняем угрозы со стороны "Хизбаллы". Любой, кто находится вблизи районов, где действует "Хизбалла", должен держаться от них подальше, чтобы защитить себя и свою семью".

В 7:00 в "Кирие" началось заседание кабинета безопасности Израиля.

Источник в силах безопасности заявил редакции "Едиот Ахронот"/Ynet, что террористическая организация "Хизбалла" планировала нанести удар по стратегическому объекту в районе Тель-Авива. Об этом пишет журналист Итамар Айхнер. Возможно планировался удар по международному аэропорту "Бен-Гурион". Этот источник передает: "Хизбалла" планировала запустить тысячи ракет и БПЛА по сотням военных и стратегических целей.

Офис премьер-министра Израиля распространил следующее заявление: ""Хизбалла" готовилась рано утром провести массированную террористическую атаку против Израиля - мы превентивно атаковали цели на территории Ливана для предотвращения и устранения угрозы и продолжим решительно реагировать на любую агрессию. Террористическая организация "Хизбалла" сегодня утром запустила с юга Ливана сотни ракет и беспилотников в сторону Израиля. Силы Армии обороны Израиля обнаруживают, перехватывают и атакуют все объекты, используемые для террористической деятельности, угрожающей гражданам нашей страны. Ливан и террористическая организация "Хизбалла", действующая по указке из Ирана, несут ответственность за ухудшение ситуации безопасности на севере, нарушая резолюции Совета Безопасности 1559 и 1701. Мы примем все необходимые меры для восстановления безопасности на северной границе и безопасного возвращения жителей в свои дома - Израиль продолжит решительно реагировать на агрессию террористической организации Хезболла, которая с октября 2023 года запускает ракеты и беспилотники с территории Ливана, причиняя ущерб и приводя к гибели израильтян. "Хизбалла" подвергает опасности жителей Ливана - террористическая организация использует инфраструктуру и гражданское население Ливана в качестве живого щита и размещает пусковые установки и вооружение в населенных пунктах, рядом с жилыми домами. Объявлено "особое положение" в тылу - инструкции Командования тыла спасают жизни. Система оповещения Командования тыла способна предоставить предупреждение в реальном времени в зоне, где существует опасность. Защита не герметична, поэтому следует действовать ответственно и хладнокровно и строго следовать инструкциям Командования тыла".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!