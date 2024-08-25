Израиль защищается, отвечая на атаки

Израиль полон решимости защищать себя и придерживается простого правила бить по тем, кто бьет по нему.

Как сообщает Day.Az, с таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в начале заседания военно-политического кабинета страны.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы защитить нашу страну и безопасно вернуть жителей севера в свои дома, и продолжаем придерживаться простого правила: тот, кто бьет по нам - мы бьем по нему", - заявил Нетаньяху. Высказывания премьера распространил его офис.

"Рано утром мы обнаружили, что "Хезболлах" готовится атаковать Израиль. Вместе с министром обороны Йоавом Галантом и начальником Генштаба Герци Халеви мы поручили Армии обороны Израиля действовать превентивно для устранения угрозы", - продолжил премьер. По его словам, "с тех пор Армия обороны Израиля действует, чтобы предотвратить создавшуюся угрозу". "Армия уничтожила тысячи ракет, нацеленных на север страны, предотвращает многие другие угрозы и действует с большой силой - как в обороне, так и в нападении", - отметил Нетаньяху.

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Израильский премьер также призвал граждан Израиля "следовать инструкциям Управления тыла".

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