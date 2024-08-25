Франция продемонстрировала свою "тираническую сущность" миру, задержав в парижском аэропорту сооснователя Telegram Павла Дурова.

Как передает Day.Az, об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.

"Это очень серьезно, Франция показала миру свою тираническую сущность. Образ цензуры. Цензурный Акт о цифровых услугах ЕС (DSA) подталкивает ко все более жестоким репрессиям в отношении свободы слова во Франции. Я задаюсь вопросом, могут ли таким же образом задержать и бросить в тюрьму владельца социальной сети X Илона Маска, если он приедет во Францию?" - говорится в публикации.

Напомним, что вчера вечером, около 20:00 по местному времени, в аэропорту Ле-Бурже французскими властями был задержан основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров.

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